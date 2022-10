Paris Hilton revela que fue víctima de abuso sexual cuando era adolescente

in

Paris Hilton habló del duro momento que atravesó en su adolescencia cuando estuvo en un colegio de Utah, Estados Unidos.

La celebridad compartió su experiencia en una entrevista con el New York Times.

La DJ habló sobre el abuso que sufrió cuando era adolescente. “En Provo Canyon School, el personal masculino me despertó en medio de la noche, me condujo a una habitación privada y me realizó exámenes cervicales”, compartió en Twitter.

Paris Hilton relató que fue abusada sexualmente en su adolescencia

La modelo y empresaria contó que a los 17 años sus padres la llevaron allí porque querían «corregir su conducta». Pero en dicha escuela les realizaban exámenes médicos ginecológicos a la fuerza, tanto a ella como a sus compañeros, relató Paris Hilton.

«Muy tarde en la noche, esto sería alrededor de las 3 o 4 de la mañana, nos llevaron a mí y a otras nenas a esta habitación y nos hicieron exámenes médicos. Ni siquiera lo hacía un médico. Era con un par de miembros del personal, que nos ponían sobre la mesa y nos metían los dedos», detalló.

Y agregó: “Fuertemente medicada, no entendía lo que estaba pasando. Me obligaron (…) A abrir las piernas y someterme a exámenes cervicales. Lloré mientras me sujetaban y dije: ‘¡No!’ Simplemente dijeron: ‘Cállate. Cállate. Deja de luchar'».