VIDEO. ¿Por una infidelidad? Pareja tóxica en Transmilenio rompió silencio

in

En redes sociales publicaron un video para explicar lo sucedido en Transmilenio, donde una pareja de jóvenes habría tenido una discusión de novios en medio del articulado y el chico quedó colgado de la puerta mientras que el bus iba en movimiento.

El joven implicado salió en redes sociales a explicar su versión. Algunos internautas afirmaron que el chicho estaba robando y es que la mujer con la que él estaba gritó en varias oportunidades: «Por qué me tiene que robar».

Hombre rompió su silencio tras estar colgado en una puerta en Transmilenio

«Esa china se puso así porqué le quité el celular y le vi una conversación con un muchacho y eso no me gustó. Es que éramos pareja, yo que le iba a quitar. […] ella se pone a gritar ¿Por qué me roba?, ¿En qué momento la robé gente?», dijo joven en el video.

Además dijo que «fue un impulso», estar colgado en la puerta del articulado: «o sea yo no sé cómo me tiré, solo parecía el hombre araña ¿Qué hombre hace eso?», expresó el joven.