VIDEO: ¡Por amor todo se vale! Pareja se montó en una olla para llegar a tiempo a su boda

Con una gran anécdota, así iniciará la vida de recién casados de una pareja, quien tuvo que montarse en una olla para llegar a tiempo a su boda.

El hecho ocurrió en la ciudad de Alappuzha, en India, donde la pareja se vio obligada a transportarse de esta manera para poder asistir al templo donde se realizaría la boda, debido a las inundaciones que se registraron en el país haciendo casi imposible el paso de los vehículos.

Finalmente, los novios llegaron al lugar y pudieron unir sus vidas en matrimonio.

A bride & a groom in flood affected Alappuzha of Kerala were ferried to Panayannurkavu Devi Temple, Thalavady in a cooking vessel for their wedding.@SrinagarGirl @parul_irs @iamrana @yasinc_ias @atahasnain53 @jkd18 @ShouryArya @MajDPSingh @islahmufti @DograTishaa @DoctorAjayita pic.twitter.com/kOlK0I9UHx

— Rajouri Updates (@RajouriU) October 19, 2021