Para qué usan el WhatsApp Plus y por qué no es seguro instalarlo

En los últimos días ha tomado fuerza una presunta “actualización” de WhatsApp denominada “Plus”, la cual permite a los usuarios personalizar por completo la imagen de la aplicación, sin embargo esta podría ser un peligro al no ser una función oficial de la popular aplicación de mensajería instantánea.

Aunque en la versión “Plus” se pueda modificar colores, temas y conversaciones, además de tener emojis exclusivos, no es recomendable instalarla debido a que no es legal y no cuenta con soporte de WhatsApp, lo que podría traerle problemas a los usuarios.

Pese a que la aplicación no es maliciosa por sí misma como lo fue la versión conocida como “WhatsApp Gold”, los usuarios que la usen crearían una brecha de seguridad que podría ser utilizada por hackers para obtener datos personales.

Además la cuenta que use este tipo de “actualizaciones” podría ser bloqueada por WhatsApp debido al uso de aplicaciones de terceros, primero por 24 horas y si es reiterativo la cuenta podría ser eliminada de por vida.