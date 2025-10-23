El alcalde de Barrancabermeja Jonathan Vasquez y la gestora social, hoy candidata al senado por el Pacto histórico, Laura Cristina Ahumada en una imegen de archivo. Foto: Instagram

¡Para que no lo vuelva a hacer! Procuraduría suspende al alcalde de Barrancabermeja por presunta participación indebida en política

La Procuraduría General de la Nación abrió investigación disciplinaria y suspendió provisionalmente por tres meses al alcalde de Barrancabermeja, Jonathan Stivel Vásquez Gómez, por su presunta participación indebida en política.

La Delegada Primera para la Vigilancia Administrativa señaló que, al parecer, el mandatario participó en varios actos de campaña de precandidatos al Senado de la República para la vigencia 2026 – 2030, entre los que se encuentra su cónyuge, Laura Cristina Ahumada García.

La entidad indicó que el disciplinable habría hecho varias publicaciones en redes sociales y utilizado ​indumentaria con imágenes con el distintivo de campaña de su esposa en algunas actividades públicas.

La actuación disciplinaria que inició el Ministerio Público busca determinar la ocurrencia de la conducta, establecer si es constitutiva de falta disciplinaria y definir si Vásquez Gómez actuó o no al amparo de una causal de exclusión de responsabilidad.​

La suspensión provisional busca que el disciplinable no reitere su conducta.​

