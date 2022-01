Paquita la del Barrio aparece postrada en la cama, canceló sus show

Paquita la del Barrio aparece postrada en la cama por lo que tuvo que cancelar algunos de sus presentación en la Feria de Moroleón 2022.

Recostada en una cama y con visibles problemas de salud, la cantante mexicana Paquita la del Barrio publicó un video en su cuenta de Instagram, que dejó preocupados a sus fans y amigos.

Debido a una complicación en el nervio ciático, que la obliga a mantener reposo, la cantante de éxitos como “Rata de dos patas” y “Tres veces te engañé”.

«No estoy bien», exclamó la querida intérprete mexicana al aparecer en cama y sin maquillaje. Según, lo que dijo la cantante, estuvo en un procedimiento el pasado sábado y le recomendaron guardar reposo.

«Desgraciadamente, no estoy bien, me hicieron un tratamiento el sábado y me pidieron guardar reposo dos o tres semanas y en realidad no puedo caminar muy bien, no puedo. Me da mucha tristeza no estar con ustedes porque saben que nunca les he fallado, les pido mil disculpas a todo el público de Moroleón, espero en Dios que quede bien y para la otra ya estaré con ustedes”, dijo en el video.

Paquita la del Barrio cancela presentación por complicaciones de salud