[VIDEO] «Estoy contigo porque soy mujer» Paquita la del barrio le envió mensaje a Shakira

Luego de que Shakira lanzó su más reciente sencillo con Bizarrap, entre tanto revuelo y memes, la colombiana fue muy comparada con la artista Paquita la del Barrio, siendo una sensación que logró llegar hasta ojos y oídos de la mexicana.

Todo eso llamó la atención de la mexicana, quien se distingue por ser fuerte y dedicar palabras de reclamo a los hombres, aprovechando para enviarle unas palabras de apoyo a la colombiana.

La cantautora mexicana compartió un breve pero contundente mensaje a Shakira, extendiéndole todo su apoyo y siendo empática al decirle que entiende cómo debe sentirse en estos momentos.

“Por ahí supe que tuviste un problema con tu familia. Yo estoy contigo porque soy mujer y si alguien en la vida sabe de estas cosas, es tu amiga. Qué te puedo decir… que le eches muchas ganas; lo importante es que tienes a tus hijos, tienes por quién vivir y tienes toda una vida, mija, no te preocupes”.

La intérprete de Rata de dos patas le mandó muchos ánimos y le aseguró que si necesita algo tenga la confianza de decirle, ya que sin duda hará lo posible para ayudarla. También le dijo que no se “achicopalara” ante la situación que está atravesando

“Yo tengo para toda clase de problemas, yo creo que a eso vine a este mundo porque me llueven los títulos de canciones dolidas; nuestro trabajo es muy bonito. Así que no te me achicopales, échale ganas. Lo que nos mantiene parados es la familia, tus hijos. Yo estoy en México. Si algún día algo se te ofrece de mí, con mucho gusto, ya sabes que estamos a la orden. Te mando un abrazo”.