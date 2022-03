[VIDEO] Paquita la del Barrio y Daddy Yankee podrían cantar juntos en la última gira del reguetonero

Recientemente, Daddy Yankee anunció su retiro de la música con su gira de despedida en más de diez países, la cual ha denominado ‘La última vuelta’, esta comenzará en agosto y culminará en diciembre de este año, según él mismo anunció en un video donde reveló ponerle fin a esta faceta de su vida.

«Formalmente hoy anuncio mi retiro de la música entregándoles mi mejor producción, mi mejor gira de concierto y los voy a hacer celebrando mis 32 años de trayectoria con esta pieza de colección titulada Legendaddy», comunicó el cantante.

A esto se sumó un controversial anuncio sobre los invitados especiales que tendría el puertorriqueño en su gira, entre ellos figuró la cantante Paquita la del Barrio, fue ella quien lo reveló en una entrevista para el programa ‘De primera mano’.

Daddy Yankee invitó a Paquita la del Barrio a su última gira.

«Tengo entendido que sí (participaré en el tour de Daddy Yankee)», reveló la cantante mexicana para luego añadir cómo recibió la invitación del interprete de ‘Gasolina’ a sus espectáculos. “Yo estaba en Veracruz, la invitación llegó por medio de Paco Torres (su representante)”, explicó la cantante de casi 75 años.

Paquita la del Barrio comentó que ella desconoce el repertorio musical de Daddy Yankee, pero que aún así está dispuesta a colaborar con él pero cada quien en lo suyo: «Él canta lo suyo y yo cantaría lo mío. Cada quién lo nuestro», añadió.

La cantante fue cuestionada sobre sus problemas de salud y sobre cómo haría para aparecer junto al reggaetonero, ya que por su condición se ha presentado en sus conciertos en silla de ruedas.

«Tengo que trabajar así porque me cuesta mucho estar parada. Van dos trabajos que hago en silla de ruedas y no me da vergüenza, si el público me acepta tal y como soy me voy a dedicar a mi público, que es hermoso. Entonces aunque sea en silla de ruedas voy a estar trabajando», aseguró.

Por su parte, el reguetonero no ha confirmado si es cierto el rumor.

En el siguiente video, a partir del minuto 2:46 se puede escuchar la información.

