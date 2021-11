A Minuto30 siguen llegando videos de la delicada situación que se vive en colegios de San Juan de Urabá y Arboletes, Antioquia. Los padres de familia han encontrado alimentos enterrados y otros escondidos, pero que debieron ser entregados a los niños.

Una madre de familia con la voz entrecortada pero evidentemente llena de rabia, relató, «nos da ganas de llorar cuando nos encontramos cantidades de alimentos vencidos y así todavía hay el descaro de decir que lo que nosotros estamos diciendo y denunciando es mentira y que el alimento que hay aquí no son del PAE sino de terceros».

La última semana de octubre los Bomberos y alumnos de un colegio de San Juan de Urabá encontraron enterrados en el patio de ese colegio, cientos de panes y pocos días después, padres de familia revelaron que encontraron también en el patio del colegio de sus hijos, en Arboletes, bolsas de leche y arroz enterrados.

El hallazgo de los alimentos en mal estado será denunciado

Ante este indignante panorama, se pronunció el diputado Camilo Calle, «la alimentación escolar de los niños con recursos públicos es un tema que nos tomamos muy en serio, lo que está sucediendo en San Juan de Urabá y en Arboletes con una sinfonía de denuncias por parte de la ciudadanía con videos y fotografías de alimentos deteriorados y enterrados en predios es muy preocupante».

El Diputado dio a conocer que a estas mismas familias que hicieron el hallazgo, les estarían cobrando por entregarles lo alimentos del Programa de Alimentación Escolar (PAE).«A los niños se les está cobrando por entregarles unos alimentos que ya han sido pagados con recursos de la Gobernación de Antioquia y de los municipios», precisó.

Y añadió, «los niños campesinos, necesitan tener una buena alimentación y es un esfuerzo muy grande el que se hace por parte de la institucionalidad con recursos públicos para que situaciones como las que está experimentando el municipio de Arboletes y San Juan no sucedan, es una vergüenza».

Por lo pronto, indicó que hará la respectiva denuncia ante la Gobernación de Antioquia y la Contraloría General de la República para que intervengan pronto en estos municipios.

Por su parte, los padres de familia exigen una explicación que no les ha llegado, pues la Rectora de la institución quien está incapacitada no se ha manifestado. Minuto30 le consultó sobre esta preocupante situación a la Secretaria de Educación de ambos municipios y no se pronunciaron.

