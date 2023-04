VIDEO. «Amanecía desnuda»: En Medellín, una niña de 13 años le confesó a su madre que su papá la abusa desde los seis

Una mujer reveló que su hija de 13 años de edad, acusa a su padre de abusar de ella desde seis años en Medellín.

La madre relató a Minuto 30 que su hija le contó que los abusos iniciaron cuando tenía seis años de edad y se presentaban cada que la menor, iba a quedarse con él los fines de semana, según lo establecido en el acuerdo de custodia compartida.

“Ella iba de vacaciones y fines de semana, y en esos momentos era en que él aprovechaba para abusar de la niña. nos dimos cuenta porque la niña psiquiátricamente empezó a decir en las noches, que veía a alguien”, contó la madre.

En la entrevista, la mujer también reveló que después de los análisis psicológicos a los que fue sometida, la menor le contó que en las noches cuando amanecía con su padre, despertaba desnuda, pero no recordaba nada de lo que había sucedido:

“Ella me dice ‘mamá no me acuerdo de nada, no se sí era que él me drogaba’. También me dijo que hubo penetración y esto lo determinó el médico forense, porque presenta un desgarre vaginal”.

La mujer suministró los documentos que acreditan la denuncia realizada al presunto agresor sexual y padre de la menor, quien a través de un video grabado por la madre acepta que cometió un error con la niña.

Padre: “Yo me voy a presentar acá, entonces para saber si ya usted puso demanda o hizo algo”.

Madre: “Yo no tengo por qué entenderme con usted para nada”

Padre: “Pero Tatiana, por qué no podemos arreglar entre nosotros

Madre: “¿Cómo quiere que lo arreglemos?”

Padre: Que busquemos una solución de por qué la niña tiene esa enfermedad

Madre: ¿Y qué más quiere que hagamos?

Padre: “Yo lo que más quiero es que todos no suframos. Esto es muy duro”

Madre: “Y, ¿Por qué no pensó en eso antes?”

El hombre le preguntó a la madre que si en algún momento la niña fue obligada a ir donde él, y manifestó que la menor siempre estuvo donde él porque quiso, a lo que la madre respondió: “¿O sea que usted me está diciendo es que la niña disfrutaba lo que usted le hacía?.

Padre: “No, yo no estoy diciendo que disfrutaba, no es eso. Lo que estoy diciendo es que ella siempre estuvo bien, siempre quiso ir donde mi. Yo sé que cometí un error. Se lo juro que yo nunca le hice nada de lo que me estás diciendo que hice”.

Madre: ¿O sea que usted solo la tocó?

Padre: “Sí y nada más. Para mi mi hija es virgen, si yo la hubiera cogido a las malas. Por eso me parece raro que me diga que ella está destrozada y que tiene una enfermedad, si ella salió con una enfermedad es algo muy preocupante porque yo no soy. Alguien cercano me le está haciendo algo también a la niña”.

Madre: “¿O sea que aparte que usted la tocó también hay otra persona que le hizo algo más?”.

El hombre le dijo a la madre, que si la intención es que la pague lo va a hacer, pero que no quisiera pagar cárcel.

Madre: “¿Entonces por qué no pensó eso antes de tocar a mi hija?

Padre: “Si, yo sé, pero eso fue como las circunstancias, no es que yo estuviera buscando eso. (…)

Madre: “Yo voy a seguir con lo mismo y más porque las pruebas te hunden hasta el cansancio y te puedes ir hasta la China, pero allá también te encuentran”.

Padre: “No, nunca. Yo no me voy a ir”.

La llamada duró seis minutos y 17 segundos, en los que la mujer se encargó de que el hombre aceptara que sí tocó a la niña, pero él insistió en que no pasó nada más.

