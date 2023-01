Papá en silla de ruedas sorprendió a su hija al pararse para bailar el valz en sus 15 años

Un papá sorprendió a su hija, durante la celebración de sus 15 años en Medellín, al levantarse de la silla de ruedas, para bailar el vals con ella.

El video ha comenzado a circular por WhatsApp y también fue publicado por el hombre en sus redes sociales, donde aparece como El Tuyi, y en las imágenes se observa cómo el padre es ayudado por algunos amigos y familiares, para permanecer de pie, mientras baila con su hija Salomé.

Jonathan Alberto Suárez montoya quien se hace llamar @eltuyi, como una burla hacia el mismo, siendo esta la forma en que afronta una lesión medular que padece desde que sufrió un accidente hace 15 años: “Amo el bullying sano @eltuyi es precisamente porque soy una persona fuerte mentalmente que enfrenta sin vergüenza y con carácter su discapacidad, y así le enseñé a mi hija, que había que luchar cada día por sus objetivos independientemente del obstáculo que le ponga la vida”, dijo el padre.

El hombre y su esposa Merly Tangarife Marin, ahorraron durante tres años para celebrar la fiesta de su hija, pero él le hizo pensar que no bailarían juntos porque se sentía mal de avergonzarla: “Siempre le he ensañado que debemos ser fuertes mentalmente y superar las adversidades, por eso se enojó y me dijo que me estaba victimizando después de todo lo que le inculqué”, contó.

Sin embargo, la emoción de todos los invitados y sobre todo de su hija, fue inmensa al darle la sorpresa levantándose para bailar.

@eltuyi vive en Medellín y a través de sus videos en familia, enseña a vivir la vida con humor, aunque se presenten adversidades.

Para más noticias de Medellín.