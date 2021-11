«¡El 8 es crack!» Papá de Riquelme enojado con periodista argentino defiende a Cardona.

En el entretiempo del partido que disputaba Boca Juniors frente a Sarmiento de Junín en la fecha 21 por el torneo argentino, Jorge «cacho» Riquelme, padre del exfutbolista e ídolo de la institución «xeneize», ingresó a la cabina radial del periodista Roberto Leto para defender al colombiano Edwin Cardona.

«Vos no sabés de fútbol. El 8 es crack, Cardona ya dio cátedra de fútbol, ¡cátedra papá!» le recalcó Jorge Riquelme quien a su vez prosiguió «Sos un burro, podés estar 40 años acá que no vas a saber nada de fútbol, en el fútbol argentino no hay un jugador como él».

La discusión tuvo el sustento de Cardona en el tereno de juego, no solo elegido figura del encuentro sino que tambien se hizo participe con un excelente pase filtrado en la jugada previa que conllevó al primer gol del equipo «xeneize». Finalmente Boca derrotó a Sarmiento 2 a 0 en la bombonera con un golazo del también colombiano Frank Fabra.

Cabe resaltar que el volante colombiano finaliza su prestamo con la entidad argentina este diciembre y aún no tiene claro si continuará en el plantel debido al alto costo que tendría que desembolsar Boca para comprar su pase. Sin embargo, Cardona sigue demostrando que desea continuar en el club, puesto que el partido pasado frente Aldosivi también se destacó aportando gol y asistencia en la goleada 0-3 en Mar del Plata.

Así fue la discución de «cacho» Riquelme con Leto por Edwin Cardona:

.@JulioPavoni s/lo que sucedió en la cabina e/el papá de Román y Leto “Hace 25 años que se conocen, Cacho pasa siempre por la cabina habla con Leto, tienen discusiones futboleras pero NO PASA NADA. Esto siempre pasó, NO porque ahora Roman es dirigente” @abrancanchatyc pic.twitter.com/TSmpgl4e1S — La12tuittera ⑫ Boca Juniors (@La12tuittera) November 21, 2021

