Papa Francisco dice que la renuncia en los papas no puede convertirse en moda para el Vaticano

El papa Francisco se refirió hace poco a que, aunque Benedicto XVI renunció, no significa que este hecho pueda convertirse en algo normal dentro del Vaticano.

«Eso no significa para nada que la renuncia de los papas deba convertirse en algo así como una moda», Dijo en un encuentro con jesuitas en su reciente viaje a África, transcrito y publicado este jueves por la revista de la Compañía de Jesús, «La Civiltà Cattolica».

Añadió además: «Es verdad que escribí mi dimisión dos meses después de las elecciones y entregué esta carta al cardenal Bertone. No sé dónde está la carta. Lo hice por si tengo algún problema de salud que me impida ejercer mi ministerio y no soy plenamente consciente para dimitir»

Rectificando que esto no significa para nada que la renuncia de los papas deba convertirse en algo así como una moda, algo normal.

“Benedicto tuvo el valor de hacerlo porque no quería seguir adelante a causa de su salud. Esto no está en mi agenda por el momento». concluyó

Es importante mencionar que debido a la muerte del papa emérito Benedicto XVI, el pasado 31 de diciembre, comenzaron a circular algunos rumores e hipótesis sobre una posible renuncia del papa Francisco, ahora que no tendría ningún impedimento, pero, el pontífice argentino ha dejado claro recientemente que mantiene sus planes en píe para el futuro.

