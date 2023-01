[VIDEO] Papa Francisco criticó leyes de la iglesia, insiste «Ser homosexual no es un delito»

in

El papa Francisco siempre se ha mostrado como un hombre que actúa en nombre del amor, reflejando que ese sentimiento es el que emana de Dios, por lo que constantemente se va en contra de todo aquello o quien que rechace, juzgue y demás.

Como ejemplo de ello, se volvió a pronunciar referente al tema que es polémico, por lo menos en la Iglesia católica, donde criticó las leyes que criminalizan la homosexualidad y las calificó como “injustas”, mencionando que Dios ama a todos sus hijos tal y como son.

El sumo pontífice insiste en que ser homosexual no es un delito, no es un pecado, refiriéndose a que por el contrario, no tener compasión con el otro, si lo es

El papa hizo también referencia al catecismo de la Iglesia católica para señalar que los homosexuales deben ser recibidos y respetados, y no deben verse marginados ni discriminados.

“Somos todos hijos de Dios y Dios nos quiere como estamos y con la fuerza que luchamos cada uno por nuestra dignidad”, indicó Francisco.

