Papá de Britney Spears habló luego de ser acusado: «Todo fue para protegerla, estuviera muerta»

En noviembre se cumplió un año desde que la princesa del pop Britney Spears se liberó de las cadenas de su padre, James Parnell Spears, luego de haberla controlado durante 13 años como él quisiera.

Sobre este tema, Spears, siempre dejó claro que su familia le arruinó la vida, sobre todo su padre. De hecho, hace unas semanas hizo un comentario referente:

“Lo diré hasta el día que me muera… ¡Mi familia arruinó mi vida! ¡Ellos me trataron como a un perro! Mi papá siempre me dijo que estaba gorda, así que nunca me sentí bonita o suficientemente bien y pienso que eso me hizo sentir lo más feo”

Por estos fuertes señalamientos, hechos por la artista, su padre de 70 años decidió romper el silencio que había guardado durante todo este tiempo, donde siempre se mantuvo lejos de los medios de comunicación.

James Parnell le aseguró a un medio internacional que: “La tutela fue una gran herramienta. Sin ella, Britney no habría recuperado a los niños y tal vez no estaría viva.No todos van a estar de acuerdo conmigo. Ha sido un momento increíble, pero amo a mi hija con todo mi corazón y mi alma, ¿dónde estaría Britney en este momento sin esa tutela? (…) Todo fue para protegerla a ella y también a los niños. (…) No me importan los comentarios porque sé que no son ciertos, y porque no quiero empezar otro revuelo para que mi hija termine hundiéndose más en el mismo hoyo en el que estuvo. (…) Solo mire cómo están las cosas ahora”, Mencionó el padre de Britney.

Es importante recordar que millones de seguidores de la celebridad la apoyaron y celebraron su libertad, por eso ahora, creer las palabras de su padre, no resulta nada fácil ni es bien recibido.

Que bueno saber que ahora cada vídeo y canción que escuchemos de Britney Spears va para ella y no para el lacra de su papá, y de ahí que ella haga con su dinero lo que le venga en la puta gana, se lo ganó con su trabajo y talento. — (@Huguini_) November 16, 2022

