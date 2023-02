[VIDEO] Paola Jara y Jessi Uribe celebraron San Valentín y los tratan de «mañes» 

Sí, ha quedado muy claro que San Valentín en Colombia no es una fecha de mucho celebrar, sin embargo hay parejas y enamorados que aprovechan para homenajear ese amor que tienen y se dan algunos presentes de manera especial y esto es respetable.

Bueno, no tan respetable, porque en redes, los usuarios parecen no callarse nada y los famosos son quienes llevan la mayor pela, pues constantemente son criticados, por cualquier acto.

Jessi Uribe y Paola Jara, quisieron demostrar hoy su amor, dejando hermosos mensajes de San Valentín y dándose algunos regalos, los cuales fueron compartidos en redes sociales.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Paola Jara (@paolajarapj)

Ante esta muestra de amor, algunos usuarios no tardaron en dejarles comentarios en contra, donde los criticaron bastante.

“Repitan conmigo… en Colombia no se celebra el amor y la amistad hoy… no seamos ridículos, los gringos nos miran raro. Allá no se celebra amor y amistad en septiembre”, “Aquí se celebra Amor y amistad en septiembre” y “Que mañes, eso no se celebra en Colombia”, “¿Quién dijo que en Colombia se celebra el día de san Valentín?, no pues los gringos”

Vea más noticias de entretenimiento