A Paola Jara y Jessi Uribe les preguntaron por la fecha del matrimonio

Durante una interacción con sus seguidores la cantante Paola Jara, decidió responder a preguntas que ellos le hacían, y la duda que reinó en el ambiente fue la fecha del matrimonio.

Con carisma, Paola respondió, «ese es el proyecto pero todavía no tenemos fecha, así que no les puedo decir cuando porque no nos han definido qué fecha».

Paola, tambien dejó en el aire la posibilidad que la ceremonia sea el otro año, pero ratificó que no tienen la fecha concretada.

En otro video, en que ya aparece la pareja, la misma pregunta fue dirigida al interprete de «Dulce Pecado» y él le traslada la pregunta a ella quien repite que no hay fecha.

Jessi, por su parte, con una mirada pícara dijo añadió, «tenemos la intención» (risas) y «las ganas», respondió ella y se fundieron en un beso.

En video: Las respuestas de Paola Jara y Jessi Uribe

