[VIDEO] Paola Jara contó tensó momento que vivió con Amparo Grisales ¿Por Jessi Uribe?

La cantante de música popular Paola Jara estuvo hablando sobre el rifirrafe que tuvo con la actriz Amparo Grisales, el incómodo momento lo vieron ambas mujeres durante el programa de Caracol Televisión donde la actriz hacía parte del jurado.

Amparo Grisales y Paola Jara estaban compartiendo con algunos amigos, y en medio de la conversación aseguró que en redes sociales hay muchos ‘desocupados’, por lo que Amparo le dijo que ella era una de ellas tras montar el ‘insípido’ sudado; que muchos critican.

“Nunca había contado esta historia. Estaba con varias personas, incluida Amparo, y les dije que había montado la historia sin ninguna intención. Ese día no me quedó como siempre lo preparo, me faltó un poquito de zanahoria”, contó la intérprete de ‘Murió el amor’ durante entrevista en el programa de Juanpis González, personaje interpretado por el humorista Alejandro Riaño.

y agregó: “En medio de la charla manifesté que la gente es muy desocupada en redes. No obstante, Amparo llegó y me dijo: ‘Desocupada usted, güevona, que se pone a montar el hijueputa sudado que se veía bien maluco’. Así me dijo en frente de todos”.

El sudado de pollo de Paola Jara dio mucho de qué hablar, algunos decían que era insípido mientras que otros aseguraban que le faltaba la mitad del revuelto.

