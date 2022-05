¡No los perdonan!: Le recuerdan a Paola Jara el «Sandrita, yo lo cuido», después de casarse con Jessi Uribe

in

Los cantantes de música popular Paola Jara y Jessi Uribe se casaron después de varios años de estar en un noviazgo que se vio bastante solido pero también envuelto en mucha controversia. La pareja decidió dar el ‘si’ en el altar el pasado 14 de mayo.

La boda sucedió en la ciudad de la eterna primavera y contó con la presencia de figuras publicas que son muy cercanas a ambos artistas. Pipe Peláez, Jean Carlos Centeno y Jorge Celedón, fueron algunos de los personajes que hicieron acto de presencia al evento y también se subieron al escenario para animar la rumba que duró hasta altas horas de la noche.

Aunque muchos de los seguidores dela pareja se han mostrado felices con la unión matrimonial y les han expresado los mensajes en las redes sociales, a través de ese mismo medio muchos otros han destilado veneno, e incluso han llegado a desearles el divorcio lo más pronto posible.

Sus detractores se han encargado de recordarles las circunstancias en las que inició esta relación, incluso refrescando la memoria de Paola al traer a colación el video donde ella aparecía enviándole un mensaje a quien en ese momento era la pareja de su ahora esposo, Sandra Barrios: «Sandrita, yo se lo cuido. Se está portando muy bien», fue lo que dijo la cantante en aquel video. Todo este tiempo han culpado a la artisita polar por la ruptura de la relación anterior de Jessi Uribe.

Los malos comentarios que recibe Paola Jara por su unión matrimonial con Jessi Uribe.

Algunos de los comentarios que se pueden leer en las publicaciones que la pareja hizo, celebrando su unión dicen: «Dios no bendice los cachos», «O sea que le metió cuatro hijos a una mujer que no era la indicada para él», «No se emocionen tanto que ya les dijeron que no van a durar».

