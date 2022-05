[VIDEO] Paola Jara terminó su fiesta de boda «prenda» y llorando al ritmo de Jorge Celedón

in

Paola Jara y Jessi Uribe se casaron este fin de semana luego de más de dos años de noviazgo. Esto se rumoreaba hace mucho, y la fiesta fue en grande, tanto así que la cantante terminó «prenda», llorando y cantándole a su nuevo esposo.

Ella le había cantado ya en la iglesia «Hay amores», de Shakira, pero también la celebración fue amenizada con Jorge Celedón, Pipe Peláez y Jean Carlos Centeno.

Así se sabía cómo sería la fiesta, Paola Jara en historias posteó varios momentos de la boda.

Muchos de los videos eran con vallenato y con sentimiento. Así fue como ella agradeció a sus colegas:

«Tengo que agradecer la presencia de estos tres maestros, de quienes soy fan, a quienes quiero, admiro y respeto. Como artistas, unos tesos, y como seres humanos, hermosos. Además, los culpables de que hoy me esté muriendo del guayabo, de que esté sin voz, porque me las canté todas, me los tomé todos, y fueron lo mejor de la noche. Infinitamente agradecida», expresó.

Luego, en el momento más sentido de la noche, Paola estuvo casi de rodillas, cantando al lado de Jorge Celedón la canción «El invierno pasado». Al frente estaba Jessi Uribe. La cantante aceptó que andaba algo tomada y que lloró.

«Prenda» y de rodillas, Paola Jara cantó junto a Jorge Celedón.

«Sí ven, no les miento, me los tomé todos, y como cosa rara, me da por chillar. Jajajajaja y esta es de mis canciones favoritas de ‘Jorgito'», dijo ella.

