VIDEO: Paola Jara se pronunció tras ser criticada por tinturar a su perro

Desde hace algunas horas Paola Jara ha sido blanco de criticas tras publicar en sus redes sociales un «experimento» que realizó con una de sus mascotas.

Por ese motivo, la cantante de música popular decidió salir en sus historias de Instagram para calmar a sus críticos.

«Miren pues pa’ los que están tan traumatizados, que voy a atentar contra la vida de mi perrita, que son mis hijos, lo que más amo. Ese tinte es especial para mascotas, para perros y para gatos. No es tóxico, no los va amatar, no los tinturé (risas) con tinte para humanos. Es para mascotas, es especial ¿Listos? Pa´ que no estén traumaditos», dijo Paola Jara.

Paola Jara, fuertemente criticada por «experimento» con su mascota.

Respecto a esto, varios veterinarios y personas que hacen parte de grupos animalistas no están de acuerdo con que se tinture el cabello de las mascotas así sea con productos naturales.

