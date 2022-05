Paola Jara se emberracó y echó al agua a aerolínea que «cada vez abusa más»

A través de redes sociales la cantante conocida como Paola Jara contó los inconvenientes que ha tenido con una aerolínea, al parecer cada ochos días que tiene un viaje se le presenta un problema con la compañía aérea.

«Cada ocho días me están sacando la piedra» comenzó diciendo la cantante de música popular para echar al agua a la aerolínea con la que ha estado inconforme.

«Hace ocho días se me robaron una luz de la maleta y hoy me dejaron la maleta. Qué belleza. Y no dan reporte, no dicen nada, nadie responde no saben donde está (…) y que no aparece el número», al parecer de la maleta, dijo Paola Jara mientras estaba sentada en un carro con su novio, el también cantante Jessi Uribe.

Aunque no dijo cual había sido el itinerario, Paola Jara expresó que ni le sirvió que fuera «viajero frecuente (…) sinceramente que pena pues pero cada vez abusan más», dijo al finalizar la denuncia pública.