Colombia vive un momento decisivo. El populismo y las malas políticas han debilitado la confianza en las instituciones, y en medio de ese panorama surge una líder que encarna la esperanza y la renovación que el país necesita: la senadora Paola Holguín. Estoy convencido de que Paola es la persona que puede guiar a Colombia hacia un futuro democrático, económico y social más sólido.

Paola Holguín refleja entrega y amor por Colombia. Nacida en Antioquia en 1973, periodista de formación, ha dedicado su vida a defender la libertad, la seguridad y el bienestar de los colombianos. Desde 2014 ha sido senadora y en tres periodos se ha destacado en temas como seguridad nacional, economía y derechos humanos. Su capacidad para analizar y proponer soluciones concretas le ha valido el reconocimiento del expresidente Álvaro Uribe, quien la llamó su «inteligencia artificial».

Más allá de sus propuestas, Paola se distingue por su compromiso con la unidad. Dentro del partido ha promovido una visión de país por encima de intereses personales, ha abierto la puerta a nuevos precandidatos y ha rechazado exclusiones. También ha sido clara frente a los errores del actual gobierno: denuncia el abandono de regiones como el Chocó y cuestiona diálogos con prófugos en Venezuela, siempre con el propósito de recuperar la confianza en las instituciones.

Colombia está preparada para que una mujer asuma la Presidencia, y Paola Holguín es la persona indicada. No es una candidatura simbólica, es una mujer preparada para liderar con firmeza y visión. La respaldo como precandidata y la veo como la futura presidenta capaz de unir al país. Invito a todos los colombianos a sumarse a esta visión de esperanza. ¡Paola es el futuro que Colombia merece!