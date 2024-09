Pantalones de cuero de Alejandro Fernández «estrechos»

Resumen: Alejandro Fernández, hijo de Vicente Fernández, se convirtió en el centro de atención de los medios de cotilleo y secciones de farándula en varios países debido a un "detalle" en su vestimenta que no pasó desapercibido. Parece ser que ni él ni su vestuarista se percataron de que los pantalones de cuero que lucía eran demasiado ajustados, lo que hacía que ciertas partes de su anatomía fueran más evidentes de lo deseado. Las redes sociales se inundaron de comentarios y fotografías captadas por los fans que estaban presentes en el evento, mostrando cómo el "charro mexicano" caminaba con seguridad pero sin darse cuenta del revuelo que estaba causando entre sus seguidoras. Aunque Alejandro Fernández lucía una sonrisa en su rostro, es probable que desconociera lo que estaba sucediendo en la mente de sus admiradoras, quienes aplaudían cada uno de sus pasos. Medios internacionales como Univisión y TMZ no tardaron en hacerse eco de esta situación, destacando el incidente desde el Festival Musical La Onda en Napa Valley, donde el cantante "dejó ver de más". Los comentarios picantes y los juegos de palabras no se hicieron esperar, con referencias humorísticas sobre el ajuste de sus pantalones de cuero, como "el pajarito quedó apretado" y hasta menciones sobre "huevos estallados" en México. Sin duda, un episodio que causó revuelo y risas en el mundo del espectáculo.