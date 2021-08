Pánico en Afganistán: la población intenta huir

Tras el anuncio de voceros del Talibán sobre el control de varios lugares en el territorio Afgano, y de la supuesta versión que el presidente Ashraf Ghani ha abandonado el país el pánico se ha apoderado de la población.

Video: Cortesía

Recientemente se conocieron sorprendentes imágenes donde se observa a una multitud desesperada rodeando en la pista de aterrizaje a un avión comercial en Kabul. El panorama es similar por las diferentes rutas de salida del país.

La diputada afgana, Farzana Kochai, le dijo a la BBC, «desde mi casa veo como la gente trata de huir».

Medios de comunicación describen las largas filas en los bancos; la población intenta retirar sus ahorros para poder salir pronto de las ciudades.

Dato: La Comisión Independiente de Derechos Humanos de Afganistán reveló que casi un millón de afganos ha tenido que abandonar sus hogares en busca de refugio. El Ministerio de Refugiados y Repatriaciones de Afganistán calcula que casi el 70% de los desplazados está formado por mujeres y niños [BBC].

with every city collapsing, human bodies collapse, dreams collapse, history and future collapse, art and culture collapse, life and beauty collapse, our world collapse. someone please stop this.💔

— Rada Akbar (@RADAAKBAR) August 12, 2021