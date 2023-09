El pandebono ocupó el segundo puesto en los panes más ricos del mundo

El pandebono ocupó el segundo lugar en el ranking que realizó TasteAtlas de los panes más ricos del mundo.

En este listado se valoraron 14.404 panes, de los cuales solo 9.498 fueron reconocidos como legítimos.

En la valoración se destacó uno de los alimentos más tradicionales de Colombia, el pandebono, con una calificación de 4.9 sobre 5.

Inclusive, otros alimentos del país entraron a la lista, como el pan de yuca que tuvo una calificación de 4.7; el pan de queso con una puntuación de 4.5 (puesto 18) y la almojábana con un 4.4 (puesto 46).

Sin embargo, el pandebono quedó como el segundo puesto. Por su parte, el coronado en la lista de los panes más ricos del mundo quedó el pan roti canai malasio.

El objetivo del listado de “Los 50 mejores panes del mundo” es promover las comidas locales, infundir orgullo de platos tradicionales y despertar la curiosidad.

Best breads in the world, current ranking. View more at https://t.co/BH40jAfhoS @TourismMalaysia @colombia_travel @incredibleindia @FocacciaDiRecco pic.twitter.com/80N9oTFHMY

— TasteAtlas (@TasteAtlas) September 9, 2023