La reconocida modelo y actriz Pamela Anderson a sus 56 años, ha decidido abrazar su belleza natural y con orgullo, deja atrás lo estético y hasta el maquillaje, para enviar un mensaje lleno de empoderamiento a las mujeres.

“Sin maquillaje, liberada y más feliz que nunca” Vogue France tuvo una profunda conversación con la estrella sobre lo que es liberarse de las convenciones de belleza y abrazarte a ti mismo auténtico, y por qué tiene la responsabilidad de hacerlo como mujer ante el ojo público.

Vestida con su propio look vintage Vivienne Westwood con uno de sus gorros característicos, la estrella fue una visión poética y romántica en las calles de París.

Pamela deslumbró con una sonrisa que refleja libertad y felicidad. Aseguró también a la revista Elle, que su decisión es una sensación de “liberación y rebeldía”. Una elección consciente por abandonar el exceso y abrazar la naturalidad en su rostro.

«Cometarios de fans ante decisión de no más maquillaje»:

«En serio, eres un icono y un mentor de tipo para mí y para tantas otras mujeres, estoy seguro. Te ves impresionante y no solo estás haciendo glamurosa belleza natural otra vez, estás demostrando que la belleza no está asignada a la edad en absoluto. No es que alguna vez hayas dejado de ser legendario, pero tu regreso de estos últimos años golpea tan fuerte. ¡¡¡¡¡Te quiero Pamela!!!!!!!»

«Me encanta ver estas fotos naturales en mi feed de redes sociales hermosa «

«Soy terapeuta y quiero agradecerte desde el fondo de mi corazón por modelar lo increíblemente hermoso que puede ser ser nuestro verdadero yo»

