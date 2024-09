Chicago (EE.UU.), 12 dic (EFE).- El español Álex Palou, doble campeón de la IndyCar, correrá el próximo año con los colores de España tras un acuerdo de patrocinio con la marca DHL anunciado este martes, que teñirá de amarillo su monoplaza Chip Ganassi y le dará, destacó el piloto catalán, "aún más visibilidad" en su pelea por repetir título.

"Tenemos la oportunidad de intentar repetir después de un 2023 fantástico. Fue un año increíble y no podría estar más feliz. Será duro repetir, porque todo funcionó muy bien, el equipo hizo un gran trabajo y nos dio un gran coche, pero trabajamos duro, queremos que ese coche número 10 esté al frente", dijo Palou en una rueda de prensa digital.

"La IndyCar siempre ha sido muy dura, y ahora, con este sistema de puntos, es muy difícil ganar antes de la última carrera. Pero tuvimos una gran temporada, ganamos cinco carreras, nuestra peor posición fue la octava, sentimos que era nuestro año. No espero vivir muchos años como estos, pero intentaremos repetir", agregó.

La IndyCar anunció este martes que DHL será patrocinador principal de Álex Palou con un acuerdo de varios años con el equipo Chip Ganassi que pone fin a una relación de trece años con Andretti.

Mike Parra, consejero delegado de DHL, destacó que, con el acuerdo con Palou, su marca pretender reforzar su vínculo con España y Europa "ahora que el amarillo y el rojo estará más cerca de ese coche número 10".

Palou confirmó que en la nueva temporada seguirá compitiendo con el número 10, pese a tener el derecho de pasar al 1 en calidad de campeón.

"Correremos con la 10. Ya gané con la 10, es muy especial. Teníamos que seguir con el número 10. Me gusta el 10. Fue mi primer número en 'go-kart' e intentaré repetir con el 10", afirmó.

"El color está muy cerca de España. Si tengo que cambiar color cada día o no, es cuestión del equipo. Lo que sea mejor para el equipo y nos permita ser más fuertes es lo más importante", añadió.

"Va a ayudar mucho a que la gente lo pueda relacionar con algo que conoce. Que conozcan la marca y a qué se dedica DHL. Que sepan que están apoyando a un piloto español. He visto el diseño del coche y es muy chulo, a mí me encanta", comentó.

Se espera que Palou realice el primer test de cara a la nueva campaña a finales de febrero, en vista de la primera carrera, el 10 de marzo en St. Petersburg (Florida).

El catalán, que se encuentra en España para Navidad, informó de que tiene previsto regresar a Estados Unidos "por Reyes, a lo mejor unos días antes" para empezar a trabajar.

También comentó la posibilidad de que la IndyCar introduzca un motor híbrido a mediados de la próxima campaña.

"No es ideal, nunca es ideal. Para mí, egoístamente, es aún menos ideal. No me importaría mucho si dejan este motor en los próximos diez años. Pero al final sólo cambia un poco el sistema, lo que tienes que hacer para regenerar la energía. No es algo al que te tienes que acostumbrar tanto. Hoy en día con toda la información que tenemos, te hacen tres o cuatro ajustes y ya está. No es ideal, pero tampoco me importa mucho", destacó.

Por: EFE