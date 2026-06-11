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    Paloma Valencia lanza duras críticas contra Iván Velásquez y la campaña de Cepeda por presunta corrupción

    La senadora acusa a Velásquez de tener presunta participación en la pérdida de $195.000 millones correspondientes al «Proyecto Fortaleza»

    Publicado por: SoloDuque

    Iván Velásquez, exministro de Defensa, será el nuevo embajador de Colombia ante el Vaticano
    foto archivo
    Paloma Valencia lanza duras críticas contra Iván Velásquez y la campaña de Cepeda por presunta corrupción

    Resumen: La senadora acusa a Velásquez de tener presunta participación en la pérdida de $195.000 millones correspondientes al "Proyecto Fortaleza"

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    Minuto30.com .- A través de sus redes sociales, la senadora Paloma Valencia publicó un contundente mensaje en el que relaciona a Iván Velásquez con un millonario desvío de fondos y cuestiona su papel como «aliado principal en la campaña de Cepeda» de cara a las próximas elecciones presidenciales.

    El candidato presidencial Iván Cepeda anunció hace pocos días que el exministro y embajador Iván Velásquez liderará el Sistema Nacional Anticorrupción. Seún Cepeda, Velásquez estará a cargo de dirigir, organizar y poner en marcha esta estrategia para desmantelar estructuras criminales y penalizar la corrupción grave en el país.

    La senadora acusa a Velásquez de tener presunta participación en la pérdida de $195.000 millones correspondientes al «Proyecto Fortaleza», una iniciativa que, según denuncia, jamás llegó a ejecutarse.

    La excandidata presidencial afirma que el ascenso de esta fórmula política representaría la continuidad en el malgasto de los recursos del Estado.

    Para enfatizar la gravedad de sus acusaciones, la senadora compara el caso del «Proyecto Fortaleza» con el reconocido escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

    Acá la denuncia de la senadora Paloma Valencia

    paloma zar ivan

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    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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