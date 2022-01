En medio de una entrevista se le vio muy afectada a la presentadora Laura Acuña.

Durante el homenaje que le realizó a Mauricio Leal y a su mamá, ambos asesinados a manos de su familiar Jhonier Leal, tal como él mismo aceptó la semana pasada en medio de una audiencia.

La presentadora tuvo una amistad muy cercana con el peluquero, además, él hizo parte de la transformación de algunos famosos colombianos, algunos estuvieron hablando en el programa de Laura Acuña.

En el homenaje realizado por Acuña estuvieron presentes las cantantes Fanny Lu, Shaira, un empleado de confianza de Leal, un primo del peluquero, entre otros conocidos del fallecidos estilista.

“Yo solamente espero que le guste lo que hicimos acá. Hizo falta mucha gente que lo quería mucho y que seguramente también habría querido decir mil cosas. Nos hemos pasado bastante del tiempo normal del programa, pero creo que vale toda la pena”, dijo inicialmente Acuña.

“Hoy quisimos rendirle este homenaje a una persona excepcional, que siempre pensaba primero en los demás, antes que en él, que siempre quiso ayudar, que siempre estuvo para sus amigos, para su familia, y que siempre estará en los corazones de quienes lo quisimos tanto. Una mentira nunca le podrá ganar a una verdad. Lo único que quiero decir es que descanses en paz, al lado del gran amor de tu vida que fue tu mamá. Nos va a hacer muchísima falta. Dios te bendice siempre, Maito”, expreso.

Fanny Lu reveló que soñó con Leal. “Yo tuve un sueño impresionante con él. Y él me decía que estaba bien, que estaba descansando en paz. Me dijo una cantidad de cosas. Pero me dio mucha tranquilidad en el sentido de saber que entender la vida en lo espiritual es lo importante. Esto es un paso y más allá de este paso, es lo que Dios nos da la oportunidad de vivir y viene otro que es inmensamente superior, cerquita a Dios, es lleno de luz”.

Palabras de Shaira que destrozaron a Laura Acuña