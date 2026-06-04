Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Jueves: 5 - 9 5 - 9
Pico y Placa Medellín Jueves: 5 - 9 5 - 9
  • Medellín
  • Bogotá
  • Cali
  • Antioquia
  • Colombia
  • Política
  • Deporte
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Nacional
  • DIM
  • Más
    • Minuto30 App

    ¡Instala nuestra App Web!

    Agrega Minuto30 a tu pantalla de inicio para acceder más rápido a las noticias.

    Fotos y Videos

    Pa´la cárcel, los dos guerrilleros que mataron a sangre fría a la patrullera Karen Estefany Pajoy cuando iba con su hijo

    Los guerrilleros habrían interceptado a la uniformada karen en total estado de indefensión, justo en el momento en el que llevaba a su hijo al colegio

    Publicado por: SoloDuque

    asesinos de Karen Estefany Pajoy Candela
    Foto: Captura de video de la Fiscalía
    Pa´la cárcel, los dos guerrilleros que mataron a sangre fría a la patrullera Karen Estefany Pajoy cuando iba con su hijo

    Resumen: Por la naturaleza de estos actos, su presunto rol dentro de la organización criminal y el estado de la víctima al momento del ataque, un fiscal especializado les imputó a Romero Muñoz y Gómez Argote tres graves delitos:

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    La Fiscalía General de la Nación logró un importante avance judicial con la imputación de cargos contra Hernán Romero Muñoz y David Gómez Argote. Ambos sujetos fueron señalados como los presuntos responsables del homicidio de la patrullera de la Policía Nacional, Karen Estefany Pajoy Candela, en hechos ocurridos a finales del año pasado.

    El crimen, que generó profunda indignación en el país, tuvo lugar el 9 de diciembre de 2025 en una vía de la zona rural del municipio de La Plata, en el departamento del Huila.

    asesinos de karen

    Foto: Captura de video de la Fiscalía

    Un ataque a sangre fría

    De acuerdo con el material probatorio expuesto por el ente acusador, los dos hombres procesados harían parte del componente armado de la estructura ‘Hernando González Acosta’, perteneciente a las disidencias de las Farc de Iván Mordisco que delinquen en esa región del país.

    Los detalles del crimen revelan la crueldad del ataque: los sujetos habrían interceptado a la uniformada en total estado de indefensión, justo en el momento en el que llevaba a su hijo al colegio, y le dispararon en repetidas ocasiones hasta causarle la muerte.

    Los graves cargos de la Fiscalía

    Por la naturaleza de estos actos, su presunto rol dentro de la organización criminal y el estado de la víctima al momento del ataque, un fiscal especializado les imputó a Romero Muñoz y Gómez Argote tres graves delitos:

    Homicidio en persona protegida.

    Terrorismo.

    Concierto para delinquir agravado.

    Con la judicialización de estos dos sujetos, las autoridades continúan avanzando en el esclarecimiento de este doloroso asesinato, buscando justicia para la familia de la patrullera Pajoy y castigo para las estructuras armadas que operan en el departamento del Huila.

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


    Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio
    Minuto30 TV

    Medellín está el Obra – Unidad Deportiva de Belén

    Comentarios

    Valoramos la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribuir a un espacio positivo.