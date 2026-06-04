Resumen: Por la naturaleza de estos actos, su presunto rol dentro de la organización criminal y el estado de la víctima al momento del ataque, un fiscal especializado les imputó a Romero Muñoz y Gómez Argote tres graves delitos:

Pa´la cárcel, los dos guerrilleros que mataron a sangre fría a la patrullera Karen Estefany Pajoy cuando iba con su hijo

La Fiscalía General de la Nación logró un importante avance judicial con la imputación de cargos contra Hernán Romero Muñoz y David Gómez Argote. Ambos sujetos fueron señalados como los presuntos responsables del homicidio de la patrullera de la Policía Nacional, Karen Estefany Pajoy Candela, en hechos ocurridos a finales del año pasado.

El crimen, que generó profunda indignación en el país, tuvo lugar el 9 de diciembre de 2025 en una vía de la zona rural del municipio de La Plata, en el departamento del Huila.

Un ataque a sangre fría

De acuerdo con el material probatorio expuesto por el ente acusador, los dos hombres procesados harían parte del componente armado de la estructura ‘Hernando González Acosta’, perteneciente a las disidencias de las Farc de Iván Mordisco que delinquen en esa región del país.

Los detalles del crimen revelan la crueldad del ataque: los sujetos habrían interceptado a la uniformada en total estado de indefensión, justo en el momento en el que llevaba a su hijo al colegio, y le dispararon en repetidas ocasiones hasta causarle la muerte.

Los graves cargos de la Fiscalía

Por la naturaleza de estos actos, su presunto rol dentro de la organización criminal y el estado de la víctima al momento del ataque, un fiscal especializado les imputó a Romero Muñoz y Gómez Argote tres graves delitos:

Homicidio en persona protegida.

Terrorismo.

Concierto para delinquir agravado.

Con la judicialización de estos dos sujetos, las autoridades continúan avanzando en el esclarecimiento de este doloroso asesinato, buscando justicia para la familia de la patrullera Pajoy y castigo para las estructuras armadas que operan en el departamento del Huila.