VIDEO: ¡Increíble! Más de 400 hombres manosearon a una mujer en Pakistán y la culparon por ello

En un parque de Pakistán, una mujer que se encontraba grabando un video para la red social TikTok, fue agredida y manoseada por más de 400 hombres.

Pese a que las autoridades abrieron investigaciones contra cientos de los agresores no identificados, el hecho que quedó registrado en video, muestra la poca seguridad y garantías con las que cuentan actualmente las mujeres en ese país, y lo expuestas que están a este tipo de abusos.

«La multitud me empujó por todos lados. Me rasgaron la ropa. Me lanzaron al aire. Me agredieron brutalmente. Me robaron mi dinero, aretes y un teléfono», dijo la mujer víctima de la agresión.⁠

Al respecto, el primer ministro de Pakistán, Imran Khan, dijo que el incremento de este tipo de casos en el país se debe a “la vestimenta” y “el comportamiento” de las mismas mujeres.⁠

“Si una mujer lleva muy poca ropa, tendrá un impacto en los hombres, a menos que sean robots. Si eleva la tentación en la sociedad hasta un punto, y todos estos jóvenes no tienen a dónde ir, tiene una consecuencia en la sociedad”, dijo el primer ministro en julio.⁠

Este caso es solo uno de los tantos que suceden de forma recurrente en Pakistán, pues durante años, las mujeres han intentado hacerle frente a esta situación para pedir justicia, y la única respuesta que han recibido es ser abofeteadas e insultadas por «blasfemia» y «vulgaridad».

Así agredieron a la mujer en Pakistán

Yes All men

All the 400 men are Culprit and RAPIST #minarepakistan pic.twitter.com/RqsbzU1EKX — Husn.E.Qudrat👩‍⚕️ (@HusnHere) August 17, 2021

