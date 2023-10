Pajón compite en los Panamericanos «aguantando» lesiones y con «corazón y ganas»

Santiago de Chile, 21 oct (EFE).- La colombiana Mariana Pajón, quien logró este sábado el mejor tiempo en la competencia preliminar del BMX Racing de los Panamericanos 2023, dijo que llegó a estos juegos "aguantando" las lesiones que ha tenido este año y de las que aún se recupera.

"Ha sido un año de muchos retos, y pues llegar a estos juegos es muy importante. Espero dar lo mejor de mí, dar mis mejores vueltas, tranquila, feliz", expresó Pajón a los medios tras la competencia celebrada en la pista en Peñalolén, una de las tantas comunas de Santiago de Chile.

Pajón, de 32 años y dos veces campeona olímpica, cruzó la meta este sábado en 35,150 segundos, seguido de la estadounidense Payton Ridenour, quien hizo lo propio en 35.730, y la canadiense Molly Simpson en 35.880.

Algunos de los retos a los que se refirió Pajón, doble campeona defensora del BMX en Juegos Panamericanos, son por las ya par de cirugías que ha tenido este año y a la que pronto se someterá a una tercera en el codo derecho.

"Estoy aguantando, dando lo mejor de mí. No ha sido un año fácil. Lo importante era venir acá y dar unas muy buenas vueltas", admitió.

"Es una lesión bastante grande en el codo derecho. Ahí estamos aguantando para poder montar", agregó la ciclista de Medellín y quien contó en las gradas con la presencia del reconocido cantante colombiano Sebastián Yatra.

Pese a las lesiones y dolores, 'la Reina del BMX', como se le conoce a la deportista, dijo que quiso venir a Santiago a montar e intentar ganar su tercera presea dorada en los Panamericanos.

"Es un reto grande, porque montar con dolor e inestabilidad… Pero con corazón y ganas. Mucha gente me dijo que no corriera más este año, pero venir a estos juegos es importante", indicó.

"Mi calendario tiene más competencias que cualquier otro ciclista del mundo. Incluso los que están en circuitos mundiales y me preguntan cómo hago esto y se ríen, porque me ven aquí, allá. Es que me encanta, me motiva", añadió sobre su compromiso sobre la bicicleta.

Además de Pajón, otra colombiana que también tuvo este sábado una buena actuación en la pista fue Gabriela Bolle, de 22 años, quien terminó en la cuarta posición con tiempo de 35.980 segundos.

Seguido a Bolle terminaron en el quinto y sexto puesto respectivamente la estadounidense Daleny Vaughn, deteniendo el reloj en 36.180, y la brasileña Paola Reis Santos, en 36.600.

Sobre la visita de Yatra, Pajón dijo que "es un orgullo" haberlo tenido entre los espectadores para "nos mande fuerza, nos mande la mejor energía", aunque admitió que "presiona también, porque hay que hacerlo muy bien".

Por: EFE