El equipo Paisas de Medellín se encuentra hoy, martes 9 de diciembre de 2025, en Quibdó, con la mira puesta en hacer historia y conseguir el bicampeonato de la Liga de Baloncesto Profesional de Colombia.

Tras una actuación dominante en los dos primeros juegos de la gran final, el quinteto antioqueño llega al crucial tercer encuentro con una ventaja decisiva de 2-0 en la serie, quedando a tan solo una victoria de coronarse campeón y asegurar el primer bicampeonato en la historia del baloncesto profesional paisa.

La superioridad de Paisas se hizo evidente en el segundo compromiso disputado en el Coliseo Iván de Bedout, donde superaron a Cimarrones 93–85, demostrando carácter y una ofensiva contundente. Este triunfo reafirmó su camino hacia el título.

La posibilidad de lograr el campeonato consecutivo no solo es un hito para el equipo, sino que también pone fin a una sequía de bicampeonatos en la liga, algo que no se veía desde que Titanes de Barranquilla lo consiguiera en 2019.

El escenario para este emocionante duelo será el Coliseo del Jardín en Quibdó, conocido popularmente como “La Caldera”, que abrirá sus puertas a las 7:00 p.m.

¡Es hoy, es hoy! Paisas listos en Quibdó para lograr el bicampeonato ante Cimarrones

Cimarrones, consciente de la urgencia, ha llamado a su afición a llenar el coliseo con entradas a un precio especial de $50.000, buscando desesperadamente forzar un cuarto partido en la serie y evitar la coronación de su rival en casa.

Paisas cuenta con la destacada figura de Tyshon Alexander, exjugador de los New York Knicks, quien ha brillado en los encuentros recientes con su talento y velocidad, siendo un pilar clave en el esquema del equipo.

Por su parte, Cimarrones se ha fortalecido con incorporaciones puertorriqueñas y norteamericanas, y la experiencia de jugadores nacionales como Jesús Medina y el campeón “Chiquillo” Hernández, quienes prometen dar batalla hasta el final.

Se espera una noche de alta tensión y emoción vibrante en el maderamen de Quibdó. El ambiente está preparado para un enfrentamiento que definirá si Paisas concreta su hazaña histórica del bicampeonato o si Cimarrones logra extender la serie y mantener viva la esperanza de su afición.

Este tercer juego es, sin duda, una cita imperdible para los amantes del baloncesto colombiano.

Más noticias de Deporte