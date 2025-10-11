En un emocionante arranque de la Liga de Baloncesto Profesional, Paisas se impuso 85−80 sobre Caimanes en el Coliseo Iván de Bedout, en lo que fue el primer partido de la temporada.

El quinteto antioqueño supo sufrir, reaccionar y cerrar con jerarquía un compromiso que arrancó con dominio claro y terminó con final de infarto.

Desde el salto inicial, Paisas impuso su ritmo y mostró superioridad técnica. En los primeros diez minutos, el conjunto dirigido por Daniel Seoane dominó 20−9, apoyado en la fluidez ofensiva de su base criolla y la intensidad defensiva.

En el segundo cuarto, una de las nuevas caras, Felipe Soler, comenzó a hacerse sentir con su puntería desde el perímetro, aportando triples.

Sin embargo, los dirigidos por Jaime Ortiz reaccionaron con un rally impresionante, pasando de 9 a 26 puntos en el periodo y apretando el marcador.

En ese tramo, Sebastián “El Piti” Valencia encendió la chispa de los visitantes con un triplazo que redujo la diferencia a solo seis puntos.

Antes del descanso, el ex NBA Ty-Shon Alexander cerró la primera mitad con una canasta clave que dejó el marcador 43−34 a favor de Paisas.

Foto: Cortesía División Profesional de Baloncesto Foto: Cortesía División Profesional de Baloncesto

¡Paisas, el campeón, sufre! Con jerarquía supera a Caimanes en un abrebocas de lujo de la Liga Profesional de Baloncesto

El tercer cuarto cambió completamente el panorama. Caimanes salió más agresivo y logró un rally de 13−3, volteando momentáneamente el marcador y generando preocupación en la tribuna local.

Pero la experiencia del cuerpo técnico y la calma de los jugadores paisas permitieron recomponer la situación, cerrando el parcial arriba 62−54.

El último cuarto fue puro suspenso. Caimanes igualó las acciones a falta de cinco minutos, haciendo que el público se pusiera de pie.

Pero en ese momento apareció el liderazgo de Juan Diego Tello, quien comandó el cierre con autoridad.

El experimentado jugador aportó puntos determinantes, capturó rebotes clave y lideró la defensa. Su doble figura —16 puntos, 12 rebotes y 2 asistencias— fue fundamental para sellar la victoria 85−80 y darle a Paisas su primer triunfo de la temporada.

Más noticias de Deporte