¡Paisas, el campeón, sufre! Con jerarquía supera a Caimanes en un abrebocas de lujo de la Liga Profesional de Baloncesto

Resumen: En el emocionante partido inaugural de la Liga de Baloncesto Profesional, Paisas superó a Caimanes 85-80 en el Coliseo Iván de Bedout, logrando una ajustada victoria tras un encuentro de alta intensidad. Paisas comenzó dominando con claridad (20-9 en el primer cuarto) gracias a su fluidez ofensiva y defensa, y se fue al descanso arriba 43-34; sin embargo, Caimanes reaccionó en el segundo cuarto y luego en el tercero volteó brevemente el marcador. El último periodo fue de infarto, con Caimanes igualando el juego, pero la jerarquía y el liderazgo de Juan Diego Tello (16 puntos, 12 rebotes) resultaron cruciales para que Paisas cerrara el partido con autoridad y asegurara su primera victoria de la temporada.
En un emocionante arranque de la Liga de Baloncesto Profesional, Paisas se impuso 85−80 sobre Caimanes en el Coliseo Iván de Bedout, en lo que fue el primer partido de la temporada.
El quinteto antioqueño supo sufrir, reaccionar y cerrar con jerarquía un compromiso que arrancó con dominio claro y terminó con final de infarto.
Desde el salto inicial, Paisas impuso su ritmo y mostró superioridad técnica. En los primeros diez minutos, el conjunto dirigido por Daniel Seoane dominó 20−9, apoyado en la fluidez ofensiva de su base criolla y la intensidad defensiva.
En el segundo cuarto, una de las nuevas caras, Felipe Soler, comenzó a hacerse sentir con su puntería desde el perímetro, aportando triples.
Sin embargo, los dirigidos por Jaime Ortiz reaccionaron con un rally impresionante, pasando de 9 a 26 puntos en el periodo y apretando el marcador.
En ese tramo, Sebastián “El Piti” Valencia encendió la chispa de los visitantes con un triplazo que redujo la diferencia a solo seis puntos.
Antes del descanso, el ex NBA Ty-Shon Alexander cerró la primera mitad con una canasta clave que dejó el marcador 43−34 a favor de Paisas.
El tercer cuarto cambió completamente el panorama. Caimanes salió más agresivo y logró un rally de 13−3, volteando momentáneamente el marcador y generando preocupación en la tribuna local.
Pero la experiencia del cuerpo técnico y la calma de los jugadores paisas permitieron recomponer la situación, cerrando el parcial arriba 62−54.
El último cuarto fue puro suspenso. Caimanes igualó las acciones a falta de cinco minutos, haciendo que el público se pusiera de pie.
Pero en ese momento apareció el liderazgo de Juan Diego Tello, quien comandó el cierre con autoridad.
El experimentado jugador aportó puntos determinantes, capturó rebotes clave y lideró la defensa. Su doble figura —16 puntos, 12 rebotes y 2 asistencias— fue fundamental para sellar la victoria 85−80 y darle a Paisas su primer triunfo de la temporada.
Librepensador. Amante de la fotografía, la escritura, la radio y el detrás de cámaras. Periodista por pasión hace 25 años, abogado de profesión. Amante del trabajo de campo, la reportería, la calle.