En una noche épica que se inscribe en la historia deportiva de Antioquia, el equipo Paisas se coronó bicampeón de Colombia tras vencer 3-0 en la serie final de la Liga de Baloncesto Profesional a Cimarrones del Chocó.

El duelo definitivo, disputado en el Coliseo La Caldera, comenzó con un panorama adverso para el quinteto antioqueño, que vio cómo Cimarrones tomaba la delantera en el primer cuarto (19-13).

Sin embargo, el equipo local demostró una garra y contundencia defensiva notables que revirtieron la situación.

Este título no solo ratifica su posición en la élite, sino que marca un hito histórico al ser el primer equipo del departamento en lograr un bicampeonato en el baloncesto profesional.

La remontada se gestó a través de un ajuste táctico y un dominio progresivo que se evidenció en los parciales.

Tras ir abajo en el primer periodo, Paisas se acercó 25-21 en el segundo y ajustó la diferencia a ocho puntos al cerrar el tercer cuarto (18-16).

El acto final fue un despliegue de autoridad: un impresionante 29-9 en el último periodo, impulsado por el juego colectivo y el impulso anímico, selló el marcador final de 81-69.

Las figuras clave del triunfo fueron Erick Crawford con 18 puntos, Cris Crawford con 16 y Luis Almanza con 13, consolidándose como pilares en el camino hacia el bicampeonato.

Paisas es bicampeón de Colombia: El orgullo de un departamento que hace historia

Este logro va más allá de un trofeo; representa la validación de un proceso disciplinado y la excelencia deportiva de la región.

El bicampeonato de Paisas reafirma la fortaleza de un proyecto que, en menos de dos años, se ha consolidado como referente nacional. Los pilares de su éxito —profesionalismo, identidad y desarrollo— han dado frutos que inspiran a las nuevas generaciones de deportistas.

La obtención de este título valida la apuesta por el talento, la continuidad y la formación integral del equipo.

Con este triunfo, Paisas vuelve a levantar el trofeo e instala oficialmente a Antioquia en la cima del baloncesto colombiano, sumando el octavo título profesional para el departamento.

El equipo demuestra de forma contundente que la unión, la táctica y la pasión pueden convertir los sueños en realidades que trascienden la cancha, dejando un legado imborrable y un profundo orgullo en la afición antioqueña.

