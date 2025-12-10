Minuto30
  • Noticias Medellín
  • Bogotá
  • Antioquia
  • Cali
  • Colombia
  • Últimas Noticias
  • Minuto30 Play
    • MINUTO30
    Minuto30
  • Selección Colombia
  • Liga Betplay
  • Atlético Nacional
  • DIM
  • Minuto30
  • Webgol
  • Paisas es bicampeón de Colombia: El orgullo de un departamento que hace historia

    • Paisas es bicampeón de Colombia: El orgullo de un departamento que hace historia

    Paisas es bicampeón de Colombia: El orgullo de un departamento que hace historia
    Paisas hace historia en el baloncesto colombiano al conquistar el bicampeonato; un orgullo deportivo para Antioquia y sus aficionados. Foto: Cortesía Paisas
    Compartir:

    • En una noche épica que se inscribe en la historia deportiva de Antioquia, el equipo Paisas se coronó bicampeón de Colombia tras vencer 3-0 en la serie final de la Liga de Baloncesto Profesional a Cimarrones del Chocó.

    El duelo definitivo, disputado en el Coliseo La Caldera, comenzó con un panorama adverso para el quinteto antioqueño, que vio cómo Cimarrones tomaba la delantera en el primer cuarto (19-13).

    Sin embargo, el equipo local demostró una garra y contundencia defensiva notables que revirtieron la situación.

    Este título no solo ratifica su posición en la élite, sino que marca un hito histórico al ser el primer equipo del departamento en lograr un bicampeonato en el baloncesto profesional.

    La remontada se gestó a través de un ajuste táctico y un dominio progresivo que se evidenció en los parciales.

    Tras ir abajo en el primer periodo, Paisas se acercó 25-21 en el segundo y ajustó la diferencia a ocho puntos al cerrar el tercer cuarto (18-16).

    El acto final fue un despliegue de autoridad: un impresionante 29-9 en el último periodo, impulsado por el juego colectivo y el impulso anímico, selló el marcador final de 81-69.

    Las figuras clave del triunfo fueron Erick Crawford con 18 puntos, Cris Crawford con 16 y Luis Almanza con 13, consolidándose como pilares en el camino hacia el bicampeonato.

    Paisas es bicampeón de Colombia: El orgullo de un departamento que hace historia

    Este logro va más allá de un trofeo; representa la validación de un proceso disciplinado y la excelencia deportiva de la región.

    El bicampeonato de Paisas reafirma la fortaleza de un proyecto que, en menos de dos años, se ha consolidado como referente nacional. Los pilares de su éxito —profesionalismo, identidad y desarrollo— han dado frutos que inspiran a las nuevas generaciones de deportistas.

    La obtención de este título valida la apuesta por el talento, la continuidad y la formación integral del equipo.

    Con este triunfo, Paisas vuelve a levantar el trofeo e instala oficialmente a Antioquia en la cima del baloncesto colombiano, sumando el octavo título profesional para el departamento.

    El equipo demuestra de forma contundente que la unión, la táctica y la pasión pueden convertir los sueños en realidades que trascienden la cancha, dejando un legado imborrable y un profundo orgullo en la afición antioqueña.

    Más noticias de Deporte

    Noticias relacionadas

    Colombia en la élite de los E-Sports: Camilo Gómez compite en la Copa Mundial de la eFIFA Mobile

    Colombia femenina Sub-20 se concentra y viaja a Argentina para amistosos claves

    ¿Se perderá el Mundial? Neymar será operado de la rodilla

    ¿Extraña a Lucho? ¡Bomba en Anfield! Salah explota contra la directiva: “Me están tirando debajo del autobús”

    Compartir:
    • Author Signature
    Alejandro Rincón

    Librepensador. Amante de la fotografía, la escritura, la radio y el detrás de cámaras. Periodista por pasión hace 25 años, abogado de profesión. Amante del trabajo de campo, la reportería, la calle.

    • Anuncio




    Lo más reciente

    ¡El DIM a la Libertadores! Derrotó a Junior 2-1

    ¡El DIM a la Libertadores! Derrotó a Junior 2-1

    El DIM hizo el ‘favor’ pero Atlético Nacional no aprovechó: Cayó 3-2 contra América

    El DIM hizo el ‘favor’ pero Atlético Nacional no aprovechó: Cayó 3-2 contra América

    ¿El DIM ganará? Titulares del ‘Poderoso’ para recibir a Junior: Una victoria los manda a la Libertadores

    ¿El DIM ganará? Titulares del ‘Poderoso’ para recibir a Junior: Una victoria los manda a la Libertadores

    ¡El verde necesita ganar! Titulares de Atlético Nacional para el juego contra América de Cali

    ¡El verde necesita ganar! Titulares de Atlético Nacional para el juego contra América de Cali

    ¡Solo sirve ganar por goleada! Los viajeros de Atlético Nacional para enfrentar a América

    ¡Solo sirve ganar por goleada! Los viajeros de Atlético Nacional para enfrentar a América


    [grupos] [fixture items="7"]