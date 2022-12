[VIDEO] Paisa que se tatuó el nombre de Messi en la frente ya se arrepintió

A Mike Jambs se le vio en las redes sociales feliz por cumplir un reto, el de tatuarse la palabra ‘Messi’, en su frente, ‘Dios’ en una mejilla y las tres estrellas en la otra, pero ya se arrepintió.

Recientemente, el influencer paisa publicó un video en el que asegura que está arrepentido por el tatuaje.

El joven dijo, “no pensé decir esto tan pronto porque la verdad me sentí muy orgulloso los primeros días de lo que había hecho y lo que había logrado, pero debo confesar que estoy arrepentido, estoy arrepentido de haberme hecho el tatuaje, de haber hecho eso”.

Aseguró que por tatuarse ha recibido muchos comentarios negativos, incluso de las personas allegadas a él.

Y aseguró, “me quiero borrar el tatuaje, no sé cómo es un procedimiento de esos, no sé dónde los hacen, no sé cómo es eso, pero estoy seguro de que me lo quiero borrar. Quiero borrármelo con láser porque mi vida cambió negativamente en todos los aspectos. Y quiero volver a ser normal”.

