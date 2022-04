Un paisa fue el que le salvó la vida a Candela, la joven que cayó a la vía de un tren en Argentina

in

Conmocionados quedaron los que vieron la impactante escena: una joven perdió el equilibro, se desmayó, cayó a la vía del tren en movimiento y sorpresivamente sobrevivió.

Candela, tiene 24 años de edad y es la protagonista del suceso, la mujer que delante de las cámaras de Telemundo le agradeció al paisa quien fue el único que vio sus señales de vida cuando todos creían que estaba muerta.

«Gracias por sacarme de ahí, por tener la valentía de tirarte y sin dudarlo, porque no dudaste ni un segundo. Muchas gracias, obvio estoy acá gracias a eso también», dijo la mujer que se mostró emocionada al conocer al hombre que la salvó.

Mario Betancurd, es el paisa que hace 11 años vive en Argentina y quien rescató a la mujer, él relató, «yo veo que todo el mundo se queda impactado y nadie corre a socorrerla y yo me tiro de una debajo del tren y la veo y se me vinieron las lágrimas, fue algo extraordinario».

Y añadió, «no me querían dejar meter y yo les dije es que es una vida, es un ser humano y ellos me decían, nadie la puede tocar entonces yo le dije malas palabras y me metí sin miedo a socorrerla».

Contó además que como señal divina pudo ver a la mujer y hasta le preguntó su nombre aunque ella no lo recordara, si le dijo la palabra: Candela. «Es algo extraordinario, algo que mi Dios hizo», dijo el héroe.

