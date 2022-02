«Medallo es una chimb$% pa’ uno ‘camellar’ por donde sea», paisa que se la ‘rebusca’ en las calles

in

Un paisa en Tik Tok, ha viralizado grabaciones de las calles de Medellín, en las que se le escucha hablar de las cualidades de trabajar honradamente en las calles de la ciudad.

Uno de los recorridos que graba es en La Maracaná, en Castilla, allí dice, «vamos a rebuscarnos acá, yo soy de allí abajo no más, por la cancha René Higuita, son ‘fronteras’ pero de que se esté rebuscando, se está rebuscando, después que usted no ande en cuentos raros nadie le va a hacer nada en Medallo, Medallo es una chimba pa’ uno camellar los barrios, por dónde sea, lo cuidan antes».

Pero eso si, en otra de sus populares grabaciones da una serie de recomendaciones para los luchadores que se ganan el día a día, trabajando en las calles.

Dijo, «¿Qué es lo chimba de usted salir a rebuscarse a los barrios de Medellín, usted por acá se puede meter por cualquier barrio y nadie le dice nada ¿Qué lo van a robar? no mijo, en los barrios hay demasiado control, tanto que le pueden llegar a uno a preguntarle ¿usted de dónde es?¿de dónde viene? si hay un lado que no quieren que uno se meta, pues, no se meta y ya, eso si camelle serio, relajado».

Y complementa, «usted en otras partes se mete a vender y sale sin plante, en Medallo no».

Pero no todo es trabajo, el paisa también ha dedicado casi todas sus publicaciones a resaltar las bellezas de Medellín y de algunos lugares de Antioquia, en sus días de turismo, ha grabado en la Comuna 13, centro de Medellín, Parque Juanes, museos, entre otros lugares.

