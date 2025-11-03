¡Por la final paisa! Titulares del DIM para enfrentar a Envigado en la semifinal de la Copa

Resumen: El director técnico del Deportivo Independiente Medellín (DIM), Alejandro Restrepo, anunció la formación titular para el partido de ida de la semifinal de la Copa BetPlay contra Envigado, buscando un paso clave hacia una posible final ante Atlético Nacional, que ya tiene una ventaja de tres goles en la otra llave. El DIM formará con Washington Aguerre en el arco, una defensa que incluye a Léyser Chaverra, Fainer Torijano y Daniel Londoño, un mediocampo con Esneyder Mena, Baldomero Perlaza, Alexis Serna y Léider Berrio, y un ataque con Francisco Chaverra, Luis 'Chino' Sandoval y Francisco Fydriszewski. El encuentro contra la 'Cantera de héroes' se jugará este lunes festivo, 3 de noviembre, a las 4 de la tarde.
Alejandro Restrepo anunció el once titular con el que el DIM enfrentará a Envigado en el juego de ida de la Copa BeetPlay.
El compromiso será clave para el camino a la final donde se encontrarán, muy probablemente, con Atlético Nacional que, en la otra llave, tomó una ventaja de 3 goles.
Para enfrentar a la ‘Cantera de héroes’, el Poderoso formará con Washington Aguerre, Léyser Chaverra y Fainer Torijano.
Asimismo serán titulares Daniel Londoño, Esneyder Mena, Baldomero Perlaza, Alexis Serna y Léider Berrio.
En el ataque estarán Francisco Chaverra, Luis ‘Chino’ Sandoval y Francisco Fydriszewski, la esperanza de Restrepo para resolver el juego ante un Envigado que siempre complica.
Alejandro Restrepo podrá contar en el banco de suplentes con Éder Chaux, José Ortiz, Kevin Mantilla y Juan David Arizala.
Igualmente estarían listos en la suplencia Diego Moreno, Jaime Alvarado, Ménder García, Jáder Valencia y Nezareth Segura.
El compromiso contra Envigado por la ida de la Copa BeetPlay se disputará desde las 4 de la tarde de este lunes festivo, 3 de noviembre.
