¡Por la final paisa! Titulares del DIM para enfrentar a Envigado en la semifinal de la Copa

Resumen: El director técnico del Deportivo Independiente Medellín (DIM), Alejandro Restrepo, anunció la formación titular para el partido de ida de la semifinal de la Copa BetPlay contra Envigado, buscando un paso clave hacia una posible final ante Atlético Nacional, que ya tiene una ventaja de tres goles en la otra llave. El DIM formará con Washington Aguerre en el arco, una defensa que incluye a Léyser Chaverra, Fainer Torijano y Daniel Londoño, un mediocampo con Esneyder Mena, Baldomero Perlaza, Alexis Serna y Léider Berrio, y un ataque con Francisco Chaverra, Luis 'Chino' Sandoval y Francisco Fydriszewski. El encuentro contra la 'Cantera de héroes' se jugará este lunes festivo, 3 de noviembre, a las 4 de la tarde.