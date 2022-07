Paisa cambió en la cédula su sexo, ahora es una persona No Binaria

En sus redes sociales, Emma Tangarife, anunció que ya es legalmente es una persona No Binaria en Medellín.

«Para mi es un cambio de reconocimiento, no solo de las instituciones, sino un reconocimiento que le puede dar más luces a la sociedad para ser más incluyente y más respetuosa con otras identidades y con otras orientaciones sexuales», relató.

Emma ya es una persona No Binaria

Reconoce que cambiar el género en su documento de identidad no fue nada fácil, pues le tocó ser paciente y tramitar desde derechos de peticiones, acción de tutela y mucho tiempo de espera, pero finalmente «el Tribunal Administrativo de Antioquia nos dio la razón», dijo al revelar también que durante el proceso tuvo el acompañamiento del Centro de genero y diversidad sexual de la Universidad de Antioquia.

«Lastimosamente no era un tramite tan complicado, sino que lo complicaron las mismas instituciones, pusieron barreras innecesarias por el simple hecho de que no existamos es mucho más sencillo y más barato (…) Son procesos engorrosos, judiciales que se pudieran evitar si las instituciones tuvieran la disposición», contó Emma.

Feliz, Emma habló desde su concepto de lo que significa es una persona No binaria, «para mi es una apuesta política, es una apuesta de disidencia sexual, de genero en donde no me identifico con el sexo asignado al nacer que fue masculino y tampoco me identifico como el sexo opuesto que es ser mujer. En ese sistema binario yo digo que no soy ni lo uno ni lo otro. Soy una persona no binaria».

En redes sociales es tendencia, rápidamente se viralizó el anuncio de su cambio de género en la cédula y ha causado furor, son muchos los comentarios de felicitaciones o críticas los que ha recibido, pero dice sentirse feliz por el logro.

Oficialmente Emma y persona no binaria en Colombia. Pronombres: elle, mor, nea, bebé 🏳️‍🌈❤️‍🔥🏳️‍⚧️🎊 pic.twitter.com/LXpIVDS4U7 — EmMarica🔻🏳️‍🌈 (@etanga__) July 6, 2022

Para leer sobre otros hechos en Medellín, clic AQUÍ.