¡Pagó una millonada! Drake desata críticas tras presumir una gorra que habría pertenecido a Pablo Escobar

Resumen: El rapero canadiense Drake generó polémica tras mostrar en sus redes sociales una gorra verde que, según se afirma, perteneció a Pablo Escobar. La prenda fue adquirida en una subasta por 75.000 dólares y estuvo acompañada de otros objetos de colección. La familia de Escobar cuestionó la autenticidad del artículo, mientras que en Colombia el gesto provocó críticas por la relación con el histórico narcotraficante.

Una nueva controversia envuelve al rapero canadiense Aubrey Drake Graham, conocido como Drake, luego de que divulgara en sus redes sociales lo que describió como la adquisición de una gorra verde que, según diversos informes, habría pertenecido al narcotraficante Pablo Escobar.

La prenda, identificada con el logo de los Boston Celtics, franquicia de la NBA, fue mostrada por el artista en una historia de Instagram colocada sobre un escritorio junto a otros objetos que parecieran coleccionables, entre ellos un escudo del equipo del Atlético Nacional.

La transacción habría tenido lugar a través de una subasta en línea finalizada en diciembre de 2025, en la que, según la revista estadounidense Complex, se ofertó el artículo por 75.000 dólares —equivalentes a más de **270 millones de pesos colombianos— y fue adjudicado a Drake antes de desaparecer de la plataforma donde se ofrecía.

Tras la publicación de las imágenes, el debate se extendió con rapidez, sobre todo en Colombia, donde sectores de la opinión pública consideraron la acción del artista como un gesto insensible debido al contexto histórico de violencia asociado al Cartel de Medellín.

Mientras algunos internautas estadounidenses cuestionaron si la gorra realmente perteneció a Escobar o si se trataba de una prenda similar con valor simbólico, en Medellín y otras ciudades los comentarios se orientaron hacia la idea de que vincularse públicamente con objetos que evocan un capítulo doloroso de la historia del país resulta ofensivo para las víctimas y las comunidades afectadas por el narcotráfico.

Otro elemento que alimenta la controversia es que existen imágenes de archivo en las que Pablo Escobar aparece con una gorra similar a la que mostró Drake, contextos que han sido difundidos en redes y que muchos usuarios han tomado como prueba de que la prenda realmente fue usada por el ‘capo’.

Drake reveals he purchased Pablo Escobar Celtics hat pic.twitter.com/yBly4B3N0x — Akademiks TV (@AkademiksTV) February 12, 2026

En particular, se ha mencionado que una gorra parecida aparece en el documental francés Don Pablo Escobar: Rey de la cocaína, producido en 1988, donde se observa al entonces líder del Cartel de Medellín con un accesorio de este tipo, aunque esas grabaciones no se difundieron hasta después de su muerte en 1993 por razones de seguridad del equipo de producción.

No obstante, esta versión ha sido cuestionada por miembros de la familia de Escobar. Nicolás Escobar Urquijo, sobrino del narcotraficante, aseguró en declaraciones a medios especializados que la gorra mostrada por Drake no sería la misma que usó su tío, sino una prenda que fue prestada en una ocasión para una grabación específica y que existen múltiples réplicas similares a lo largo del tiempo, lo que introduce dudas sobre la autenticidad de la pieza adquirida.

El gesto de Drake ha generado reacciones encontradas: mientras algunos usuarios defienden la compra alegando que forma parte del gusto por coleccionar objetos históricos o curiosos, otros sostienen que exhibir públicamente un artículo vinculado a Escobar puede ser interpretado como una forma de glorificación o trivialización de un pasado violento, particularmente doloroso para quienes sufrieron directamente las consecuencias del narcotráfico en Colombia durante las décadas de 1980 y 1990.

Hasta el momento, Drake no ha emitido un pronunciamiento público detallado sobre la transacción más allá de las imágenes compartidas, lo que ha dejado el tema abierto al debate en plataformas digitales, donde continúa la discusión sobre si la compra de objetos relacionados con figuras controversiales puede entenderse simplemente como coleccionismo o si, por el contrario, debería evaluarse con mayor sensibilidad hacia las víctimas y la memoria histórica de los lugares marcados por esos episodios.