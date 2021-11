En Bello un ciudadano pagó por error $250 mil en vez de $25 mil por una carrera en un transporte público por aplicación

Un habitante de Bello le dijo a Minuto30 que no volvería a usar aplicaciones de transporte público debido a la terrible experiencia que vivió. Contó que al momento de pagar la carrera, por error, hizo una transferencia bancaria de $250 mil en lugar de $25 mil y ahora nadie le responde.

El ciudadano manifestó, «Como no contaba con efectivo le pagué por medio de la APP del banco, por equivocación le mandé más de lo que era, a él le debía de cancelar $25.000 y se me fueron $250.000. Desde el momento que me di cuenta he tratado de comunicarme con el conductor del carro y por ningún medio ha sido posible».

El afectado indicó que se dirigió al banco, donde también habrían intentado comunicarse con el conductor, en la aplicación, le habrían suministrado el número de celular con el que se registró pero tampoco lo contesta.

«No se qué más hacer, la única posibilidad es dar a conocer mi caso para que no le pase a otras personas», puntualizó el ciudadano.

Para leer sobre otros hechos en Antioquia, clic AQUÍ.

[Video] ¡Qué susto! Niño se enredó en las escaleras eléctricas de un centro comercial de Envigado https://t.co/eeE1DjaINU — Minuto30.com (@minuto30com) November 16, 2021