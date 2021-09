¿Se le mide? Pagarán US$ 1.300 a quien vea 13 películas de terror en octubre

Una empresa estadounidense FinanceBuzz informó que le pagará US$ 1.300 al valiente que se atreva a ver 13 películas de terror.

La empresa pretende hacer un estudio del impacto de este tipo de películas en el éxito, es decir el miedo en las personas. El espectador que acceda a participar en el experimento le monitorearían su ritmo cardiaco.

En un comunicado oficial, la empresa manifestó, «en honor a la próxima temporada espeluznante, en FinanceBuzz nos morimos por saber si las películas de terror de alto presupuesto dan más sustos que las de bajo presupuesto».

La empresa prometió pagar US$ 1.300 y una tarjeta regalo de US$ 50 para cubrir los gastos de alquiler del festival del miedo.

Si usted está interesado en hacer parte del experimento, puede enviar su solicitud antes del 26 de septiembre a través de: https://financebuzz.com/get-paid-to-watch-scary-movies.

Quien sea elegido, deberá ver las siguientes películas entre el 9 y 18 de octubre: «Saw», «Amityville Horror», «A Quiet Place», «A Quiet Place Part 2», «Candyman», «Insidious», «The Blair Witch Project», «Sinister», «Get Out», «The Purge», «Halloween (2018)», «Paranormal Activity» y «Annabelle».

In honor of #spooky season, FinanceBuzz is #hiring a horror fanatic to watch 13 scary movies.

We'll pay the chosen candidate $1,300 & provide a FitBit to record their heart rate during their movie marathon.

Do you dare to take on this ghostly gig?👻

↓ https://t.co/gO5dIhQ53J

— FinanceBuzz.com (@financebuzz) September 13, 2021