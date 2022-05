in

Este jueves, la Alcaldía de Medellín dio a conocer los lineamientos y el balance de la implementación del Programa de Alimentación Escolar -PAE- en Medellín, tras regresar a la presencialidad, luego de dos años de pandemia por el Covid-19.

«Hemos vuelto después de la pandemia a atender a los niños y niñas de la ciudad, en los colegios y las escuelas y esto ha implicado una transición importante (…) Hemos vuelto a los almuerzos, a las raciones, al vaso de leche. Entonces es importante contarle a la gente como es que está funcionando el programa al día de hoy», expresó el secretario de inclusión, Santiago Preciado.

Además, el secretario indicó que ahora, tras el retorno a la presencialidad, son cerca de 219.000 niños de Medellín quienes se benefician con el PAE.

Entre tanto, la subsecretaria de planeación educativa de la Secretaria de Educación de Medellín, Alejandra Márquez, explicó que el PAE es un programa de permanencia, el cual, actualmente se entrega en 446 comedores y que ni siquiera durante la pandemia dejó de entregarse a los beneficiarios.

«En la pandemia, el alcalde lo primero que dijo fue que los niños no se pueden quedar sin alimentación escolar, pero el Ministerio nos había dicho que mientras los niños no estén dentro de las instituciones educativas, no van a recibir alimentación escolar, pero el alcalde decidió entregar paquetes alimentarios a todos los niños beneficiaros del PAE», expresó.

