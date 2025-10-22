¿Qué pasa? Padres de Familia denuncian abandono y falta de aseo en Institución Educativa La Trinidad, en Copacabana

Resumen: Las familias aseguran que han agotado todas las vías para que los escuchen en la administración municipal, y obtener una solución, pero hasta ahora no han tenido una respuesta efectiva

Minuto30.com .- Padres de familia de la Institución Educativa La Trinidad de Copabana, denuncian una grave crisis sanitaria que afecta la salud de sus hijos debido al presunto abandono en las condiciones de aseo del colegio.

La falta de aseo en la Institución Educativa La Trinidad, en Copacabana, es preocupante», dicen los padres de los niños y adolescentes que estudian en este lugar. Foto: Cortesía

Sin baños dignos

La unidad sanitria de la Institución Educativa La Trinidad, en Copacabana, presenta una grave situación de insalubridad, por lo que los niños se estarían enfermando, aseguran sus padres. Fotos: Capturas de videos

Relatan los preocupados padres que la institución, ubicada en la Calle 41 #78c-32, lleva meses con problemas críticos de higiene. El foco principal de la preocupación es el estado de los baños, que dicen «se encuentran en condiciones deplorables», poniendo en riesgo la salud de los estudiantes.

En los pasillos y baños se evidencia el estado de abandono de la Institución Educativa La Trinidad, en Copacabana, aseguran los padres que están preocupados por la salud de su hijos.

Sin solución

Las familias aseguran que han agotado todas las vías para que los escuchen en la administración municipal, y obtener una solución, pero hasta ahora no han tenido una respuesta efectiva que revierta el abandono en el aseo del plantel.

El problema de salubridad ya está generando consecuencias directas en la comunidad estudiantil. Los padres están alarmados porque degún dicen «los niños se nos están enfermando» a causa de las condiciones insalubres del entorno educativo.

Escalas y paredes dejan ver la falta de aseo en la Institución Educativa La Trinidad, en Copacabana, aseguran los padres que están preocupados por la salud de su hijos. Foto: Cortesía

Llamado urgente a la Alcaldía de Copacabana

Ante la falta de soluciones internas, las familias hacen un llamado desesperado a la Alcaldía de Copacabana para que intervenga de inmediato y den una solución urgente a la grave situación de desaseo en la Institución Educativa La Trinidad.

Escalas y muros sucios en la Institución Educativa La Trinidad, en Copacabana. Foto: Cortesía

Padres denuncian que la mugre «hace fiesta» en Institución Educativa La Trinidad, en Copacabana. Foto: Cortesía

