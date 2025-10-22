Resumen: Las familias aseguran que han agotado todas las vías para que los escuchen en la administración municipal, y obtener una solución, pero hasta ahora no han tenido una respuesta efectiva

¿Qué pasa? Padres de Familia denuncian abandono y falta de aseo en Institución Educativa La Trinidad, en Copacabana

Minuto30.com .- Padres de familia de la Institución Educativa La Trinidad de Copabana, denuncian una grave crisis sanitaria que afecta la salud de sus hijos debido al presunto abandono en las condiciones de aseo del colegio.

Sin baños dignos

Relatan los preocupados padres que la institución, ubicada en la Calle 41 #78c-32, lleva meses con problemas críticos de higiene. El foco principal de la preocupación es el estado de los baños, que dicen «se encuentran en condiciones deplorables», poniendo en riesgo la salud de los estudiantes.

Sin solución

Las familias aseguran que han agotado todas las vías para que los escuchen en la administración municipal, y obtener una solución, pero hasta ahora no han tenido una respuesta efectiva que revierta el abandono en el aseo del plantel.

El problema de salubridad ya está generando consecuencias directas en la comunidad estudiantil. Los padres están alarmados porque degún dicen «los niños se nos están enfermando» a causa de las condiciones insalubres del entorno educativo.

Llamado urgente a la Alcaldía de Copacabana

Ante la falta de soluciones internas, las familias hacen un llamado desesperado a la Alcaldía de Copacabana para que intervenga de inmediato y den una solución urgente a la grave situación de desaseo en la Institución Educativa La Trinidad.

