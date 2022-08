Los papás de Bad Bunny no lo dejaban escuchar reguetón

in

Durante todo el camino hasta convertirse en uno de los artistas más famosos y exitosos en todo el mundo en la actualidad, Bad Bunny ha contado con el respaldo de los integrantes de su familia, quienes hoy no podrían estar más orgullosos de ver en lo que se ha convertido.

Desde su debut en 2016, Bad Bunny ha estado imparable cosechando triunfos. El puertorriqueño ha colaborado con los artistas más reconocidos, sus producciones se han mantenido semanas en los primeros lugares de los rankings musicales y ha hecho historia con muchos de sus logros.

En entrevista, el trapero contó que tuvo una infancia «normal» con una estable familia católica de clase media. Su padre era camionero y su madre, una maestra de inglés.

«Siempre me ha gustado cantar, (entonces) la gente de la iglesia me invitó a ser parte del coro de niños», reveló. No obstante, a los 13 años, Benito renunció para el descontento de su madre.

En esa época, ya escuchaba artistas de reguetón pero en secreto, pues sus padres no le dejaban escuchar este género musical.

A Bad Bunny no lo dejaban escuchar reguetón.

«Lo único que me permitieron escuchar fue a Vico C», contó a GQ. «En ese momento Vico C era de calle, pero me permitieron escucharlo cuando empezó a hacer música más limpia».

