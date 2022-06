in

Tenía solo 25 años de vida la patrullera Andry Vanessa Merlano Amaya; fue asesinada en Santa Fe de Antioquia y hoy su familia y compañeros de trabajo la recuerdan entre lágrimas y hablando de lo mejor de ella.

Julio Cesar Merlano Pérez, es el padre de la fallecida patrullera y desde el fondo de su corazón sacó las palabras para describir a su hija, «ella a todo le sacaba una sonrisa. yo tengo videos con ella y todo el tiempo se reía, ella a todo le sacaba una sonrisa, ella todo lo convertía en risa y eso creo que más le va a dar duro a todo el mundo» (llora) ese era su modo de ser», dijo.

El adolorido padre, también reveló que por lo sucedido, él no tiene nada en contra de la Policía, «a ella nadie la obligó, ella entró a la institución porque quiso, no tengo reparo contra la institución porque ella nunca me dijo que la trataron mal (…) estaba ahí porque ella quería».

Sus compañeros se unieron a la voz de tristeza para describir a la patrullera, algunos policías hablaron de lo que más van a recordar de ella.

Con la voz entrecortada, el intendente Yacsson Castillo Mosquera, contó, «siempre se caracterizó por ser una excelente funcionaria, aplicada en su trabajo, con ganas de salir adelante, apoyaba siempre a sus compañeros, era alegre, le decíamos que era la alegría de la estación, este es un momento duro, difícil, se nos va una excelente funcionaria, hija…».

El uniformado tuvo que interrumpir sus palabras porque las lágrimas se le vinieron.

La Patrullera era oriunda de Sincelejo, Sucre, llevaba 5 de sus 25 años de vida prestando con honor su servicio a la patria. Ingresó a la Institución en marzo de 2017 y tenía 2 condecoraciones y 11 felicitaciones en su hoja de vida.

A las 12 del mediodía de hoy todas las unidades policiales del país rendirán homenaje a la patrullera Merlano Amaya.

Le podría interesar:

Ofrecen hasta $100 millones de recompensa por los responsables del asesinato de esta patrullera https://t.co/cvef12h4pB — Minuto30.com (@minuto30com) June 23, 2022

Para leer sobre otros hechos en Antioquia, clic AQUÍ.