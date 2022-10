El papá del niño asesinado en Melgar podría quedar libre

in

La tarde del martes 4 de octubre, fue capturado Gabriel G. C., padre del niño hallado muerto al interior de un hotel en Melgar, Tolima. No obstante, en las próximas horas podría quedar quedar en libertad.

El principal sospechoso del asesinato del niño fue ubicado por la Policía al interior de un vehículo de servicio público en el kilómetro 23 de la vía Girardot – Melgar, en el sector conocido como La Yucala. En ese momento el sujeto le habría ofrecido dinero al uniformado para que lo dejara ir, por lo que fue capturado por el delito de cohecho o soborno y no ejecutando una orden de captura por el delito de homicidio agravado en relación a la muerte de su hijo.

El padre del niño no está siendo procesado por homicidio

El abogado penalista Alex Morales explicó, «la Fiscalía fue lenta al solicitar la orden de captura. En el procedimiento policial dieron con la individualización de este señor y él le ofrece al policía 50 mil pesos para que lo deje libre por esto es capturado, por el delito de cohecho porque la orden de captura por el homicidio de su hijo no se ha realizado».

El abogado indicó además que por el delito de cohecho muy seguramente no iría a la cárcel, «si bien es reprochable el hecho no se torna en absolutamente peligroso (…) el juez podría valorar que por $50 mil no es necesario enviarlo a la cárcel y podría darle libertad, por eso la Fiscalía tiene que actuar de inmediato para que le emitan la captura por el homicidio».

Dijo además que podía esperarse que en base a las pruebas presentadas por la Fiscalía, puedan ordenar la captura pronto y así se pueda iniciar la judicialización por la muerte del niño.

El capturado continúa en los calabozos.

