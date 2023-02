[VIDEO] Padre se niega a soltar la mano de su hija fallecida en terremoto de Turquía

La historia de Mesut Hancer e Irmak, su hija de 15 años que falleció por el terremoto en Kahramanmaras, Turquía, le ha dado la vuelta al mundo por su crudeza.

En la fotografía, captada por Adem Altan, se puede observar a Mesut Hancer sosteniendo la mano de su hija fallecida, que se encuentra encima de un colchón, atrapada entre los escombros.

Al tomar la foto algunos medios internacionales aseguraron que el padre estaba esperando que organismos de socorro ayudaran a levantar los escombros para lograr sacar con vida a la menor. Pero en realidad, entre la mirada perdida el padre agarra la mano de su hija muerta.

El periodista presente en la escena afirmó que el padre, aun cuando ha pasado ya un día de la tragedia, permanecía al lado del cuerpo sin vida de su hija.

Sin tener más motivos por lo que huir, el padre fue fotografiado junto al cadáver de la adolescente que permanecía en la cama donde dormía cuando ocurrió el terremoto, hacia las 4 de la madrugada del lunes.

Ohhh Allah this picture is so utterly heart-breaking. A Turkish father, Mesut Hancer, holding the hand of his dead 15yr old daughter in the rubble of a building crushed by the earthquake Devastating #Turkish #Erdogan #TurkeyEarthquake #earthquakeinturkey #syriaearthquake pic.twitter.com/RCmE95KJdR

— Ahsan Khan (@AhsanKh15041654) February 8, 2023